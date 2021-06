Transparencia, sindicalismo y desigualdad | La Prensa Panamá

Esta situación no beneficia en nada a la reactivación económica de Panamá y no contribuye a un plan país que nos ayuden a afrontar en conjunto la desigualdad social.

5. Que las autoridades de trabajo establezcan mecanismos donde no se acumulen pliegos de “supuestas” violaciones que no tengan el aval de la mayoría de los trabajadores y/o que solo busquen generar presión sin fundamento, para solicitar temas que no son sujetos de un pliego de violaciones. Las supuestas violaciones deben ser investigadas por las autoridades a fin de que puedan ser resueltas sin la necesidad de someter a las partes en un proceso de confrontación.

La pandemia de la Covid-19 nos ha demostrado la importancia de estar debidamente representados sea en una mesa de negociación colectiva y/o frente a las autoridades de gobierno al momento de discutirse cambios importantes como lo son una reforma constitucional y una reforma a la Caja del Seguro Social. Lamentablemente no se cuenta en la actualidad con mecanismos legales y tecnológicos que permitan que los afiliados y trabajadores cotizantes puedan participar activamente de su asociación sindical y que la junta directiva rinda cuentas claras, no solo de las cuotas sindicales recaudadas sino de las decisiones y posturas que tome la asociación en un momento determinado.

