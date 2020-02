Transparencia política, bajo escrutinio de la OEA

La transparencia en el financiamiento político de las elecciones panameñas fue uno de los temas que más recomendaciones recibió de parte de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que le siguió la pista a los comicios del 5 de mayo de 2019.

En el informe, dado a conocer el pasado 19 de febrero, se advierte, por ejemplo, que a pesar de que actualmente el Tribunal Electoral (TE) dispone de una plataforma para que los partidos realicen su reporte de gastos e ingresos, esta no es de uso obligatorio, mientras que los formularios contables de rendición de cuentas no se ajustan a la normatividad y buenas prácticas internacionales. También dice que la Dirección de Fiscalización de Financiamiento Político del tribunal no tiene información financiera de las campañas hasta que estas han concluido.

Advierte, además, que los tiempos para la revisión de los informes son muy acortados y que el Tribunal Electoral no dispone de herramientas robustas para la verificación de la información reportada. “Las tareas de control de gastos e ingresos se hacen de una forma rápida, sobre principios contables generales y sin tener en cuenta los estándares internacionales de auditoria forense que se aplican a los procesos de fiscalización”, añade el documento de 113 páginas, disponible en la página de internet de la OEA.

La misión de la OEA también destaca en el reporte que el TE publica en su sitio digital los informes de ingresos y egresos que presentan los partidos políticos y candidatos, y actualiza y administra la base de datos pública que contiene la información sobre los gastos de campaña, mecanismo que, asegura, “favorece la transparencia en el proceso”.

No obstante, cuestiona que, puesto que los informes financieros de las campañas no son entregados sino hasta 15 días después de la elección, al momento de emitir su voto los electores no tienen ningún tipo de información sobre quién financia a cada uno de los candidatos y candidatas.

Asimismo, sugiere desarrollar mecanismos que permitan al órgano de control contar con información propia sobre los gastos de las campañas que pueda ser contrastada con lo reportado por los partidos.

Sobre el método de financiamiento

Él método de financiamiento de las campañas fue otros de los temas que el equipo de la OEA abordó.

Manifiesta que se le informó que quienes compiten en elecciones subnacionales deben financiar sus campañas enteramente con aportes privados, porque los partidos destinan casi totalidad del financiamiento público a la campaña presidencial. Por eso, recomienda establecer criterios más específicos para la distribución del financiamiento público al interior de los partidos o, en su defecto, reservar un porcentaje de estos fondos para los candidatos a cargos subnacionales.

Con respecto a los topes de gasto de las campañas, la OEA asegura que distintos actores le manifestaron que los topes de gasto han sido fijados en “valores excesivamente altos y sin fundamento técnico claro”. Recomienda nuevos valores a partir de estudios técnicos, que permitan la actualización de los montos de forma permanente, teniendo como línea base un índice de costos de las campañas electorales que contemple múltiples factores, tales como propaganda política en medios, vallas publicitarias, propaganda impresa, gastos de campaña, valores de referencia de precios, entre otros.

La misión de la OEA también destacó la buena práctica del TE de revisar la normativa electoral después de cada elección, y que los centros de votación estuvieron custodiados por la fuerza pública, la Cruz Roja, protección civil, entre otros.