Transparencia Internacional anota las claves y los riesgos del registro de beneficiarios finales

Desde que una autoridad competente solicita información, se le deberá brindar en un periodo máximo de siete días hábiles. Son autoridades competentes que pueden requerir información la Superintendencia de Sujetos No Financieros; la Unidad de Análisis Financiero; el Ministerio Público; y el Ministerio de Economía y Finanzas. Barsallo señala que “no se encuentra incluido, como Autoridad Competente, el Órgano Judicial con sus distintas instancias que incluyen la Corte Suprema de Justicia y tribunales inferiores. Por ejemplo, en los procesos civiles en los cuales una parte requiera conocer quién es el beneficiario final de una sociedad anónima o fundación de interés privado, un juez no estará facultado para obtener dicha información. Esto afecta potencialmente la correcta administración de justicia”.

