Transparencia en licitaciones, pide Apede

La presidenta de la Apede, Elisa Suárez detalló que lo que pide el gremio es que no se repitan situaciones como la licitación de 2013 cuando se adjudicó el contrato de venta de potencia y energía a NG Power. “En el caso de cualquier tema que tenga que ver con suministro y producción de energía limpia consideramos que es importante que aquellas cosas que no se hicieron bien en el pasado se hagan bien ahora, y que cualquier tipo de licitación de compra de energía sea parte de la transparencia con base a la libre empresa y la seguridad jurídica”.

Aunque el presidente Laurentino Cortizo anunció el acuerdo logrado para desarrollar esta inversión de mil millones de dólares, existen algunas interrogantes que no han sido aclaradas sobre la negociación y el proceso por medio del cual Generadora de Gatún, donde participan las empresas InterEnergy Group, AES Panamá y el Estado, asumen el compromiso de construir la planta que no ejecutó NG Power.

