Transparencia, agua y educación, los temas de la plataforma Ágora

En una de las propuesta sobre este tema, un ciudadano de la provincia de Veraguas pide algo puntual: el uso más eficiente de las flotas de vehículos del Estado. Plantea la necesidad de que se haga un inventario de los autos que no funcionan para venderlos como chatarra a fin de que no ocurra como ahora, que muchos se pierden en corrales de las instituciones públicas. Una vez realizado el análisis, clasificar cuáles son los vehículos que tienen reparación, repararlos y venderlos a la población a un costo accesible. De esta forma, plantea, el Estado saca provecho de algo que ya pagaron los ciudadanos con sus impuestos.

