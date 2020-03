Transformar las escuelas | La Prensa Panamá

El diagnóstico es preocupante: decenas de centros educativos no cuentan con los respectivos planos de construcción; un alto porcentaje, no poseen título de propiedad, situación legal que limita la construcción de nuevas infraestructuras; dispersión geográfica que impide la sectorización de la oferta educativa; construcciones con décadas sin recibir mantenimiento adecuado; vandalismo creciente sin una ley que sancione de manera ejemplar su destrucción y robo; carencia de un mapa escolar que ubique todas las instalaciones del país y determinar su estado actual; ausencia de planificación de acuerdo a la demanda, incremento de la matrícula y alta tasa de ocupación por aula y una gran mayoría, sin las condiciones para enfrentar las amenazas de incendio o siniestros, entre otros.

You May Also Like