Tranque y largas filas de autos por colapso de vía en Arraiján

El director de Operaciones de la Policía de Tránsito , Simón Henríquez , explicó que se inició un operativo de inversión de carriles desde las 4:00 a.m en Arraiján Cabecera hacia la ciudad capital y se mantendrá hasta las 8:00 a.m . Mientras que la v ía Centenario se ha reforzado .

