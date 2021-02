Trámite para el United ante una Real Sociedad muy lejos del milagro

Y ahí murió el encuentro. Lo intentó tímidamente la Real en los últimos minutos para arañar la victoria de Old Trafford y también Anthony Martial, que necesita goles para recuperar la confianza, pero el marcador no se movió y será el United el que esté en octavos de final de la competición continental.

La Real Sociedad, que desperdició un penalti para engancharse a la eliminatoria, no pudo obrar el milagro de remontar en Old Trafford y cayó eliminada de la Liga Europa al empatar a cero con el Manchester United (4-0 en el global).

