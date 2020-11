Tragedias ambientales con rostros de pandemia y huracanes

Así, el 2020 cambió la historia humana para siempre. Lo que fue no volverá, y lo que será no ha aparecido todavía. Lo único cierto es que los seres humanos continuamos creando grandes desastres ambientales, sin tener pleno entendimiento de lo que hacemos.

El aleteo de las alas de un murciélago pusieron de rodillas a una civilización arrogante, que todavía no aprende a convivir y proteger a la naturaleza. La Covid-19 es una zoonosis que según indican los estudios más serios se empezó a contagiar a finales del 2019 en la ciudad de Wuhan en China. Todo indica que un murciélago contagiado fue a dar a un mercado de animales silvestres y de allí, el insignificante virus, saltó a la fama contagiando a una especie de primates que no tenía porque estar comerciando con murciélagos.

Si la selva amazónica no enfría al Océano Atlántico como lo hacía antes, y absorbe menos carbono, esto significa una mayor temperatura oceánica, justo en la zona en la que se incuban los fenómenos atmosféricos, que luego pueden evolucionar hasta convertirse en huracanes en el Caribe o en el Atlántico Norte. Nadie sabe con precisión cuál fue el árbol, la pradera, el humedal, o los bosques destruidos causantes de los huracanes. Lo que se sabe es que ya esta magnífica cobertura vegetal no está, y hay más huracanes.

