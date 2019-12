Tradiciones foráneas disparan el consumo y las deudas de los panameños con los bancos

Los más de $200 millones que han circulado este mes en la economía debido a los pagos del décimo tercer mes de diciembre y a los ahorros de Navidad, que este año podrían sobrepasar los $120 millones, pudieron haber sido utilizados por los panameños para realizar compras, sin tomar en cuenta las repercusiones que tendrían al inicio del 2020.

Si bien, este es un mes positivo para los comerciantes. La época de fin de año ha trascendido fronteras y pasado de lo religioso al consumismo en donde los regalos, la ropa nueva, decoraciones de las casas y grandes fiestas, parecieran ser lo más importante, disparando así, el consumo en los centros comerciales y la deuda con los bancos.

La gerente de APC Intelidat, Giovanna Cardellicchio, recomienda a los consumidores que antes de incurrir en gastos al crédito, ahorren entre un 10% y un 20% para disponer de un fondo de emergencia y no gastar más de un 40% del límite de la tarjeta, sin embargo, durante este mes los panameños gastan en juguetes hasta $100, en ropa $200 y en la cena navideña $150, sin contar los arreglos del hogar que pueden sobrepasar los $1,000.

Para Samuel Moreno, el presidente del Colegio de Economistas de Panamá, es importante que las familias realicen un presupuesto de ingresos y gastos con el fin de priorizar las necesidades y comprar lo básico, ya que entre enero y febrero se dan nuevos gastos.

$23 costo más bajo en que se vendieron los arbolitos de Navidad hasta los $200, según Acodeco. $24 hasta más de 45 dólares cuesta el jamón en los diferentes supermercados.

Sobre todo, tomando en cuenta que la población panameña ahora mismo está muy endeudada en tarjetas de crédito donde se deben, según el último informe de la SBP, unos $2,465 millones con tasas de interés muy altas, convirtiéndola en algo impagable.

“Lo que sucede es que debido a la entrega de cerca de $45 millones en ahorros navideños, más de $54 millones en décimo tercer mes entre el Gobierno y la empresa privada, además de los bonos, hacen que diciembre sea un mes de mucho consumo“, aseguró.

Consumismo

Generalmente para estas fechas, los comerciantes hacen promociones tan atractivas que a muchos consumidores se les hace imposible no caer en el consumismo, por el bombardeo publicitario de juguetes que llaman la atención de los niños.

Expertos indican que las luces, regalos, compras y demás hacen a las personas más felices, mientras que en el otro extremo hay familias que no tienen alimentos para poner en su mesa.

De acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) el 19% de la población panameña vivía en condiciones de pobreza multidimensional en el 2018. Mientras que estadísticas de de la APC Intelidat revelan que históricamente las deudas aumentan todos los años en los meses de noviembre y diciembre.

En el 2016, los panameños debían en tarjetas de crédito $1,816 millones, en el 2017 la cifra subió a $1,961 millones y en el 2018 a $2,034 millones. En tanto, los préstamos personales totalizaron $5,635 millones en el 2016, $6,087 millones en el 2017 y $6,369 millones en el 2018.

Por su parte, los préstamos de autos pasaron de $1,694 millones en el 2016 a $1,763 millones en el 2017 y $1,803 millones en el 2018.

Javier Alberto Motta Herrera, de la Dirección de Estudios Financieros de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), indicó que los préstamos personales ocupan el primer renglón de consumo en la población panameña y le siguen las tarjetas de crédito y los préstamos de auto.

Tradiciones

Marcos Gandásegui, sociólogo y docente universitario, explica que el consumismo de los panameños cada fin de año está asociado con la costumbre de compartir regalos y hacer fiestas con motivo de la Navidad, comportamiento que está enfocado en una tradición que es importada.

“Esta es una costumbre que no es panameña de origen sino que se trajo de afuera y cada año la propaganda hace a las personas sentirse mal, dado que el que no hace un regalo es una mala persona, el que no hace fiesta es aburrido y, peor aún, el que no consume, es mal visto en la mayoría de las familias“, recordó el especialista.

Hoy en día, el pesebre ha sido reemplazado por el arbolito y este se ve muy mal si no tiene muchos regalos al pie, lo que ocasiona que en el mes de diciembre el consumo se dispare, señaló.

De hecho, muchos comerciantes venden más en diciembre que en el resto del año. Pues el gasto de las familias crece por la equivocada idea de que para celebrar la Navidad, es ineludible ir de compras.

