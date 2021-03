Trabajos para desencallar Ever Given en el Canal de Suez completados en 87 %, según autoridades

Las autoridades egipcias han estado trabajando desde el martes para desencallar el Ever Given, de 400 metros de longitud y capacidad para 224.000 toneladas, que quedó atravesado debido a los fuertes vientos en medio de una tormenta de arena que dificultaba la visibilidad.

Asimismo, hoy se realizarán nuevos intentos de mover el Ever Given con los remolcadores “Baraka 1” y “Ezzat Adel” en cuanto se haya retirado la arena suficiente.

“El porcentaje de los trabajos de draga realizados para quitar la arena que rodea la parte delantera del portacontenedores Ever Given alcanzó el 87 %, con un promedio de dragado que se acerca a los 17.000 metros cúbicos de arena”, detalló en un comunicado.

El presidente de la Autoridad del Canal de Suez, Osama Rabie, anunció hoy que los trabajos para retirar la arena de la proa del portacontenedores Ever Given, encallado desde el martes en una orilla del Canal, se han completado en un 87 % y que se han retirado unos 17.000 metros cúbicos de arena.

