Trabajo y los agentes sociales vuelven a terminar sin acuerdo una nueva reunión para prorrogar los ERTE

Este jueves, el Ministerio se ha abierto a mejorar las condiciones para que las empresas que lo necesiten pero que no puedan acogerse a un ERTE por fuerza mayor se acojan a un expediente por causas económicas , que no obstante (y salvo que se dicte lo contrario) tendría desventajas como que sí consume paro para los trabajadores. No obstante, mantiene su idea de rebajar las exoneraciones en las cotizaciones sociales con respecto a las que están actualmente en vigor.

Aún no hay fumata blanca para la extensión de los ERTE provocados por la crisis del coronavirus, aunque el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos seguirán negociando. Este jueves, Trabajo y los agentes sociales se reunieron de nuevo tras el fracaso del encuentro del miércoles para intentar reconducir las conversaciones, pero no hubo éxito pese que el departamento que dirige Yolanda Díaz flexibilizó su oferta.

