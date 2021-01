Trabajo apura para aprobar este martes la prórroga de los ERTE

El Gobierno sigue intentando que la prórroga de los ERTE por fuerza mayor derivados de la crisis de la Covid-19 no tenga que aprobarse a última hora, como ocurrió en septiembre. Y, dado que no están previstas más reuniones con patronal y sindicatos para negociar la extensión –que ya está decidido que será hasta el 31 de mayo–, el Ministerio de Trabajo acelera para tenerla lista lo antes posible y no descarta que se apruebe este mismo martes en Consejo de Ministros.

En esta ocasión, no obstante, hay una importante novedad: el texto podría salir adelante únicamente con el apoyo de los sindicatos, pero no de la patronal, un riesgo que también mantuvo en vilo hasta el final las negociaciones del pasado septiembre, cuando se extendieron los ERTE hasta el 31 de enero. El pasado jueves, las conversaciones entre los agentes sociales y Trabajo llegaron a un punto muerto por la insistencia de las organizaciones empresariales de que elGobierno suavice la cláusula que impide despedir durante seis meses a las empresas que se han beneficiado de un ERTE, bajo pena de tener que devolver todas las ayudas recibidas si lo hacen.

Fuentes de Trabajo confirman que el Ministerio no se plantea acceder a esta exigencia, que los sindicatos también rechazan tajantemente. El Gobierno ya ha hecho su última oferta, que mantiene casi idéntico el formato de ERTE ahora en vigor, incluida la medida sobre los despidos que los empresarios rechazan, así que mañana la patronal tendrá que decidir en una reunión de su ejecutiva si la acepta o no, dado que, salvo sorpresa, no hay margen para seguir negociando.

No obstante, dentro de que el texto presentado es prácticamente igual que el ahora mismo vigente, se han añadido ciertos cambios que la patronal puede reivindicar como una mejora que les permita dar su beneplácito al texto. Fuentes conocedoras del contenido de la propuesta explican que se han añadido varios sectores al grupo de los que pueden beneficiarse de los ERTE por fuerza mayor más protegidos para cubrir, según las fuentes consultadas, a unos 50.000 trabajadores más.

Estos ERTE suponen que las empresas se vean exoneradas de pagar el 85% de las cotizaciones sociales de los empleados –el 75% para aquellas compañías de más de 50 trabajadores–. De ellos ya podían beneficiarse empresas dedicadas al turismo, la hostelería o ciertas actividades relacionadas con la cultura, así como también otras que hayan facturado al menos la mitad de sus ingresos de 2019 a estos sectores. Y, ahora, Trabajo ofrece incluir también a las compañías de sectores como el del transporte por carretera.

Se mantienen los ERTE por restricciones

También está previsto mantener los dos tipos de ERTE que se crearon en septiembre para empresas afectadas por las restricciones para combatir la pandemia: los expedientes de “impedimento” –para aquellas empresas que no puedan abrir su negocio– y los de “limitaciones” –para las que tengan topes de horario u aforo, por ejemplo–. Las exoneraciones son también importantes: en el primer caso, por ejemplo, se beneficiarán de una exención del 100% si tienen menos de 50 trabajadores y del 90% si tienen 50 trabajadores o más.

Las condiciones que tiene que asumir la empresa que se beneficia de cualquiera de estos tipos de expediente también seguirán vigentes. Se mantendrá también la prohibición de repartir dividendos y la de realizar horas extra. Y los trabajadores afectados por ERTE seguirán teniendo acceso a la prestación sin periodo de carencia.