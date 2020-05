¿Trabajas más desde que teletrabajas? Siete apps para gestionar tu tiempo

¿Cómo evitarlo? Hay una parte que tiene que salir de ti, y, si nunca has trabajado desde casa , no es fácil de asimilar: se trata de desconectar . Acabas de trabajar, te levantas de tu silla, sales del despacho –si es que tienes–, y es como si dejaras atrás la puerta de la oficina. Tu jornada ha terminado. Que llamen mañana.

You May Also Like