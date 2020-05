trabajar más horas para superar la crisis

Grégory Claeys opina igual: “De forma general, en muchos sectores no sirve para nada hacer que la gente trabaje más si no hay demanda. Tal vez puede ayudar a algunos sectores como el de la construcción a ponerse al día, pero en ningún caso hará que la gente consuma más “, dice el economista belga.

Además, hay otros condicionantes. Vincent Gautheron , secretario nacional del sindicato Ugict-CGT, recuerda que “por un lado tenemos industrias y servicios que pedirán menos vacaciones y más trabajo, pero por otra parte tenemos a los sectores del turismo y del entretenimiento que le dirán al gobierno ‘tienes que ayudarnos porque con la cuarentena hemos perdido ingresos y estamos al borde de la bancarrota’. Si los empleados no tienen vacaciones, no harán turismo . Hay que tener cuidado con eso”.

