Trabajar en un supermercado se ha convertido en un empleo de riesgo durante la Covid, y ahora hay pruebas

“Creo que para las tiendas en lugares donde es obligatoria la mascarilla , lo más probable es que no veamos este tipo de cifras”, dijo Yang. “Sin embargo, para supermercados en zonas donde la mascarilla no es obligatoria, el escenario que describe nuestro trabajo podría darse en las tiendas”.

Los empleados de los supermercados son trabajadores esenciales, aunque hasta la llegada de la pandemia de la Covid no todo el mundo recayera en esto. Ahora desempeñan, además, una de las mayores profesiones de riesgo actualmente. Y es que un grupo de investigadores de Harvard ha descubierto que el 20% de los trabajadores de un supermercado de Massachusetts (EE UU) dieron positivo en Covid , y que la mayoría de ellos no presentaba síntomas cuando se les hizo la prueba.

