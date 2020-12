Trabajadores suspendidos no recibirán bono contra décimo tercer mes

A esta realidad se suma que todavía el Gobierno Nacional no decide si va a extender o no la suspensión de contratos laborales, la cual vence el próximo 31 de diciembre.

“Las empresas de conformidad con sus posibilidades pueden generar auxilios a sus trabajadores. Que no se puede establecer un criterio general porque las condiciones de las empresas no son similares inclusive en aquellas que abrieron, ya que han existido muchas limitaciones en el tema de las posibilidades del mercado”, expresó a Panamá América.

“El panorama es aún más sombrío ante el constante ataque mediático de la posibilidad de una cuarentena total, cierre de empresas y restricción de movilidad. Esto no es un tema de voluntades. Estoy seguro que los empresarios quisieran apoyar a sus colaboradores con esto y más, pero ante las condiciones actuales, hay muchas empresas que no cuentan con los recursos económicos”, resaltó.

“En cualquier caso, la pregunta obligada es, cómo una empresa puede pagar, llamémosle décimo tercer o bono de alimentación, a un colaborador si para muchas empresas la actividad comercial ha sido insuficiente o no ha existido del todo y después de 8 meses sin generar ingresos, muchas de estas empresas no cuentan con los recursos”, añadió.

Julio de la Lastra, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep ), manifestó que si los contratos de trabajadores de una empresa en particular siguen suspendidos, significa que la empresa continúa cerrada o que en su defecto la reapertura no ha permitido aún llegar a los niveles óptimos para reactivar más contratos.

Para los empresarios, la reapertura no ha sido suficiente para generar actividad comercial y reactivar más contratos, por lo que las empresas están aún más desgastadas y no cuentan con los recursos económicos.

“Según información que manejamos, no hay posibilidad de hacer el pago, tampoco descartamos que se pueda hacer efectivo el bono, pero en este momento no existe esa posibilidad desde el punto presupuestario”, reiteró a un medio de comunicación.

“Las finanzas del Estado, al parecer, no permiten esa posibilidad, y los que tienen contratos suspendidos no podrán recibir el bono. No hay posibilidades desde el punto de vista fiscal de otorgar el bono de 50 dólares en esta ocasión”, expresó.

El mal estado de las finanzas públicas no permitió al Gobierno Central compensar a los 170 mil trabajadores de la empresa privada con contratos suspendidos y que no recibieron el pago del XIII mes en diciembre, tal y como se hizo en la partida anterior con un bono de 50 dólares como medida de alivio.

You May Also Like