Trabajadores se tomaron el estadio ‘Flaco Bala’

Según Ochoa, la empresa no les ha pagado sus quincenas, cuando debió hacerlo desde el 27 de diciembre. El dirigente dijo no entender por qué no les paga la empresa, si el Gobierno ya desembolsó $629 mil, “y vuelve e incumple con la quincena”.

Trabajadores de la empresa constructora del estadio Roberto ”Flaco Bala” Hernández de Las Tablas , se tomaron ayer el coliseo y amenazaron que si la empresa no les paga, no permitirán el uso del escenario el 3 de enero cuando comienza el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.

