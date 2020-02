Trabajadores que se trasladan todos los días a la ciudad de Manila sueñan con despertar a las 5 a.m. en vez de a las 4 a.m.

Sin embargo, los obstáculos aumentarán a medida que se acerque el término de la presidencia de Duterte, y que su poder político empiece a menguar. Y una vez que deje el cargo, no es seguro que su sucesor vaya a finalizar sus planes. Los nuevos presidentes en Filipinas a menudo eliminan los proyectos que iniciaron sus predecesores. En 2011, Benigno Aquino, el entonces presidente, canceló 66 de los 72 puertos para automóviles y ferris que había planificado la presidenta anterior, Gloria Arroyo, alegando que había habido corrupción. No obstante, con suerte, el sucesor de Duterte verá el beneficio de heredar docenas de proyectos parcialmente construidos y varios otros en etapas muy avanzadas. Una cartera rebosante de proyectos sensatos podría terminar siendo un legado tan importante como la infraestructura que Duterte realmente logre construir.

Las asociaciones entre entidades públicas y privadas también se están aprovechando. Más de una cuarta parte de los proyectos a gran escala de la iniciativa “Construye, Construye, Construye” se harán en colaboración con inversionistas privados. No obstante, el gobierno de Duterte se ha obsesionado con garantizar que los términos de los acuerdos concesionarios sean justos. La disputa que está librando el presidente con dos compañías de agua en Manila sobre derechos contractuales es un buen ejemplo. Las acciones de una de las firmas, Manila Water Co., cayeron a su nivel más bajo en 14 años durante el apogeo del furor el mes pasado. Esto quizá preocupe a las empresas que estén considerando sumarse al auge de infraestructura.

You May Also Like