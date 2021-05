Trabajadores panameños reciben el 1 de mayo con más desempleo, pobreza e informalidad

La secretaria general de la CGTP recordó que del 2009 al 2010 hubo un crecimiento económico y el Código de Trabajo se encontraba funcionando sin controversia. “El Código de Trabajo no ha impedido que la economía panameña se mantenga lo que ha pedido es que las empresas sigan triplicando las ganancias que hacen la desigualdad. No permitiremos que nos quiten las conquistas laborales logradas”, dijo Reyes.

“Las reformas han apoyado la seguridad jurídica de las empresas, pero no se pensó lo suficiente para los trabajadores. No es estar a favor del trabajador y la trabajadora o a favor de las empresas. El rol del gobierno en mercados laborales es ayudar a balancear las condiciones de negociación entre empresas y empleados. En este caso, las leyes disminuyeron el poder de negociación de muchas personas empleadas y suspendidas. Hubo que recordarle al gobierno del derecho de licencia de maternidad”, manifestó Javier Stanziola del Centro de Investigaciones de Estudios Políticos (CIEPS).

