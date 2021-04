Trabajadores ganan demanda laboral a casa matriz de Google

Google y Adecco, que no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, no admitieron haber cometido irregularidades como parte del acuerdo, y Google no admitió ser un “empleador conjunto” del personal subcontratado.

“No le diremos que no puede discutir políticas con otros empleados”, dice el aviso al personal, firmado por un abogado de Google y su matriz Alphabet Inc. y publicado en un centro de datos de Google en Carolina del Sur. “No lo sancionaremos por ejercer su derecho a discutir los salarios, las bonificaciones, las horas y las condiciones de trabajo con otros empleados”.

You May Also Like