Trabajadores del SITIESPA denuncian irregularidades en el proyecto de ley 491

Señalan que este cambio no pedido por ningún trabajador de Hidrometeorología de ETESA , en la práctica es un retroceso en su desarrollo profesional, laboral y humano; puesto que no se les reconoce su convención colectiva ni su sindicato y dejarán de percibir los beneficios que les brinda la colección colectiva… Según la organización, esto se traduce en una reducción real de los ingresos o remuneración de todos los trabajadores, cita el comunicado.

