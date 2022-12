Trabajadores de Justo & Bueno denuncian injusticias en su contra

“Tengo deuda ahorita mismo con el Banco Nacional gracias a que la empresa me descontaba mi vivienda y no hacía el pago”, mencionó Pablo Remice, otro trabajador con 3 años y medio de servicio.’

Las quejas de los trabajadores de Justo & Bueno no solamente era por el descuento que se les hizo de la cuota obrero patronal y no era pagado a la Caja de Seguro Social, debido a que lo mismo ocurría con otras deudas contractuales.

Por su parte en Chiriquí, los trabajadores fueron al Ministerio de Trabajo (Mitradel) y un abogado que labora allí les dijo que ya no pelearan más, ya que no tenían derecho a nada y que buscaran otro trabajo.

