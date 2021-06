Trabajadores de hospital Anita Moreno continúan lucha en las calles

La mañana del miércoles, un grupo de trabajadores cerró la vía que conduce hacia Las Tablas por espacio de una hora , en protesta por la situación del hospital. Según manifestaron, además del t ema de climatización, el hospital tiene algunas otras carencias lo que ha provocado que durante toda la semana se manifiesten , mientras se realizan las conversaciones con las autoridades. Anerys Rodríguez, vocera de los trabajadores del hospital , indicó que han presentado a las autoridades de la provinci a otros temas como lo s on la necesidad de habilitar la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital , reparar filtraciones, fortalecer la seguridad en todas las áreas. Pero además, exigen que s e culmine el traspaso del hospital al mando de las autoridades de Salud, ya que se mantienen trabas legale s que han atrasado este proceso. Rodríguez indicó que tras reuniones sostenidas con el d irector de Salud, Ayvar Hernández , así como el gobernador de la provincia, Rubén Villarreal, se lograron acuerdos importantes , entre ellos la instalación de 14 unidades acondicionado , principalmente en la sala de atención a pacientes de Covid-19. El Minsa informó que, a raíz del encuentro, se solicitó intervención de un personal especializado para que ofrezca un diagnóstico inmediato de las condiciones del sistema de manera que se pueda atender a la brevedad posible la falla. De igual manera se elevó un informe de la situación a la empresa de distribución eléctric a del área debido a las fluctuaciones que con frecuencia se dan en el sector con secuelas de daños en los equipos eléctricos, las más recientes se dieron este domingo. Según informó, el director regional del Minsa, se realizan las gestiones pertinentes para desatar las trabas legales con la empresa constructora del nosocomio a fin de avanzar en materia del mantenimiento de la infraestructura. “Es un problema de vieja data, hemos contado con los recursos económicos para el mantenimiento del hospital, sin embargo, a pesar de las múltiples negociacione s con la empresa constructora aún no se ha alcanzado un acuerdo en materia legal , situación que nos impide intervenir”, resaltó Hernández. Los trabajadores del hospital manifestaron que a pesar de los acuerdos, se mantendrán en las calles todos los día s, hasta que se cumplan las peticiones.

You May Also Like