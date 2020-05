Trabajadores de Copa Airlines denuncian despidos y recortes salariales

“Copa Airlines no brinda en detalle el plan de recuperación de empresa ante la crisis por el COVID-19, por lo cual todo añade más incertidumbre.”, agregó Sousa. Desde FENATIA también resaltaron la principal consigna de lucha: “Los trabajadores no podemos cargar la crisis del coronavirus” y explicaron que “se sienten presionados por la empresa con despidos y bajas salariales.”

You May Also Like