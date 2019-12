Trabajadores advierten paralización del nuevo estadio “Flaco” Bala Hernández

Los trabajadores advirtieron que de no darse la cancelación de las prestaciones, no se permitirá el uso del estadio para el torneo juvenil, que inicia el próximo viernes 3 de enero. Igor Ochoa, dirigente de los trabajadores, indicó que se trata de prestaciones laborales adeudadas a 16 trabajadores, entre ellas quincenas regulares y su liquidación, ya que el estadio se encuentra terminado.

