Trabajadores acusan a Copa Airlines de vulnerar derechos laborales

“ Lamentablemente muchas personas no le ven así, caemos en conflicto y al final todos perdemos. Los sindicatos que están al frente de las negociaciones no ha podido llegar a ningún tipo de acuerdo con Copa”, aseveró.

Jaime Cohen, secretario general de la Unión Panameña de Aviadores Comerciales (Unpac), denunció a Panamá América que la empresa está negociando directamente con los trabajadores y no con los sindicatos la jornada reducida o la suspensión de los contratos, lo cual no es correcto.

You May Also Like