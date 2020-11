Trabajadoras sexuales se reinventan y buscan ingresos en medio de la pandemia

“El Minsa recomienda no solicitar estos servicios, pero depende de quienes ofrecen y quienes demanden el servicio el cual no está regulado por la ley”, se dijo.

A lo anterior se le suma la baja clientela. “La clientela ha bajado bastante, porque las personas no tienen plata, los que trabajan no lo hacen a tiempo completo y como hay una sola persona trabajando en el hogar tiene que pagar todas las cosas, es muy difícil realmente, porque han querido que se baje la tarifa, pagar menos. Eso se ha visto bastante”, explica Murillo.

“Sandy”, una extranjera que laboraba en un sitio para adultos, dijo que recurrió a las redes sociales para ofrecer sus servicios, pues ya no tenía para comer y menos para pagar el alquiler de su hogar. En un inicio solo realizaba videollamadas con algunos clientes que había conseguido en el local, cobraba $25 y el cliente se las ingeniaba para lograr privacidad . Él debía depositarle por adelantado, y se fijaba fecha y hora para concretar la llamada erótica, que no duraba más de media hora.

Un viejo adagio dice que el trabajo sexual es el oficio más antiguo del mundo; ha subsistido a virus, pandemias y plagas, por lo que el nuevo coronavirus no ha parado la actividad por completo . Y es que el sexo, aunque a los más recatados no les guste aceptarlo, es un negocio redondo.

