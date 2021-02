Trabaja psicológicamente con tu pareja para mantener el amor

Nunca esperes un aniversario, cumpleaños, festividad para poder brindarle un detalle a tu pareja, un gesto inesperado, genera una reacción indescriptible que provoca en la persona sentirse muy querida y apreciada. Con el tiempo de relación, algunos suelen perder estas muestras de cariño; y no tiene que ser solo algo material: mirarla a los ojos y decirle que la amas, detenerla en la calle mientras camina y decirle algo bonito mientras le reconoces que te gusta tomarle de la mano. Recuerda que es calidad y no tiempo.

En algún momento de nuestra vida, tenemos que enojarnos y cuando ello ocurra, procura no tener la mente tan nublada que te haga luego perder la cordura y ofender a tu ser querido. Debes tener la capacidad de “gestionar” tus emociones (conectar mente – lengua) para que al hablar no sea el odio quien hable por ti; procura pensar escoger bien las palabras y las resultados que puedan generar al decirlas.

