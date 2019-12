Toys R Us ofrece experiencia interactiva para subir ventas

Aunque la vieja Toys R Us tenía eventos divertidos para atraer a niños, la mercancía seguía siendo el rey, con juguetes apilados hasta el techo. La nueva Toys R Us desempaca los juguetes para que los niños los puedan probar. En la tienda de Nueva Jersey, los niños disparaban Nerf mientras Geoffrey, la mascota de la cadena, merodeaba por ahí.

Pero la pequeña de 8 años no estaba en un patio de juegos ni la casa de una amiga, estaba en un centro comercial, en una nueva juguetería Toys R Us. La cadena, que se relanzó para esta temporada navideña después de declararse en quiebra en 2018, deja que los niños jueguen con la esperanza de que los padres vuelvan a comprar.

You May Also Like