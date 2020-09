Tour de Francia, supuestos dopaje en el Arkéa-Samsic, donde milita Nairo Quintana

No es la primera vez que la brigada medioambiental de la gendarmería investiga a participantes en el Tour, aunque sus pesquisas no han determinado nunca la comisión de delitos. En 2017 abrieron una investigación para determinar si había motores en las bicicletas de algunos ciclistas, pero la cerraron a principios de este año por falta de pruebas . El año pasado también centraron su atención en el equipo Deceuninck, pero la investigación también fue archivada.

You May Also Like