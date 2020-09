Tottenham pide agrandar arcos, antes de partido

“Yo no soy arquero, pero conozco el fútbol desde que era un niño y sé que, cuando me paro ahí y estiro los brazos, hay cierta distancia. Así que sentí inmediatamente que había algo malo”.

“Antes del partido hubo una situación graciosa, debido a que mis porteros me dijeron que las porterías eran muy pequeñas”, relató. “Fui yo mismo y claro que estaban pequeñas. Los porteros pasan horas y horas ante el arco, así que saben cuando no tiene las dimensiones correctas.

