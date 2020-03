“torturadas y secuestradas” por su padre, según la justicia británica

Ello provocó que diera la cara y ofreciera a The Sunday Times una entrevista Randa, la primera esposa de Mohamed Bin Rashid, que habló con franqueza de toda la crueldad de su exesposo. También huyó, pero desde los años 70 no ha vuelto a ver a su hija Manal: el emir se ha mofado de ella; recibió una paliza antes de la boda de su hija a la que iba a acudir…

No solo eso, sino que la hija del fallecido rey Husein de Jordania pidió a la corte británica una orden de protección para que sus hijos no pudiesen casarse en uniones pactadas por su progenitor, del que pidió una orden de alejamiento por violencia de género.

