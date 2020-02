El ex torero, Antonio Pavón , se ha convertido en otro de los concursantes de esta edición de Supervivientes 2020 . Para muchas personas puede resultar desconocido aquí en España, pero en Perú ha colaborado en programas de televisión y ha participado en varios realities . Su vida allí comenzó en 2011 cuando se fue al país andino para ser torero, aunque no tuvo mucho éxito.

You May Also Like