Tormentos de este mundo

La insuficiencia renal se produce cuando los riñones son incapaces de efectuar su trabajo habitual, que es liberar al cuerpo de toxinas a través de la orina. La enfermedad es crónica porque, una vez que los riñones se han dañado, no hay vuelta atrás. Entonces no queda más que someterse a tratamientos de hemodiálisis hasta que aparezca un donante de órgano compatible. La espera, sin embargo, puede convertirse en angustia.

