Toque de queda será de 1:00 a.m. a 4:00 a.m

El ministro de Salud de Panamá, Luis Francisco Sucre, anunció que a partir de hoy el toque de queda en el país será de lunes a domingo, de 1:00 a.m. a 4:00 a.m. De esta medida se excluye a los distritos y corregimientos que no tengan toque de queda; se mantendrán sin la medida.

