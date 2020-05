Top 10 de los rivales de los Chicago Bulls

¿Es posible que un equipo de Lakers con Magic Johnson pueda caer tan bajo en esta clasificación? No solo que puede, sino que hay motivos y estadísticas que lo avalan. Los Lakers estaban en la curva descendente de lo que había sido su dinastía en los 80. Ya no tenían a Kareem Abdul-Jabbar (reemplazado por un joven Vlade Divac), ni tampoco a Michael Cooper y, por si fuera poco llegaban a la final con dos jugadores clave lesionados: Byron Scott (el mejor defensor para intentar frenar a Jordan) y James Worthy, la segunda figura del equipo. Si bien ganaron el primer juego de visitante, Chicago los pasó por encima en los cuatro siguientes. Jordan dominó el juego ofensivo, Pippen se destacó defendiendo a Magic Johnson y los Lakers solamente pudieron anotar 100 puntos o más en un solo juego.

