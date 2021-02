Toño Mauri se defiende… no hizo trampa en trasplante

“Eso aquí o en E stados Unidos no funciona de esa manera, yo llegué aquí sin ninguna recomendación, ni con ninguna carta, llegué como un paciente más” , declaró al programa ‘Hoy’, y comentó que él y su familia tenían pagado un seguro médico: “Siempre hemos tenido un seguro como cualquier persona, se me trató como cualquier paciente que requiere este servicio. De hecho aquí nadie sabe quién soy, y entras a un lugar donde hay gente que está entregada a los enfermos”, dijo Mauri, ya que ha recibido críticas de quienes aseguran que por influencia de la poderosa familia de su esposa, se le dio preferencia para que le fueran trasplantados los dos pulmones.

