Toñi Moreno se compromete a hacer “un Paco León” si alcanza el millón de seguidores

No hay que olvidar que el actor y director sevillano ya ha posado alguna que otra vez como Dios (y su madre Carmina) le trajo al mundo posando para que la red social no le censure la imagen, por lo que habrá que estar atento cuando Toñi Moreno, quien también estará trabajando en Telemadrid sustituyendo a Luján Argüelles al frente de La báscula, alcance la muy redonda cifra del millón de fans.

Claro que no lo ha expresado así, de una manera tan directa. “Cuando seamos un millón me hago un Paco León”, ha escrito junto a varios emoticonos partiéndose de risa y una canción sonando de fondo: el mítico Bailarás con alegría de Los Chichos.

La periodista de 47 años ahora mismo está atravesando una etapa extraña en su vida. Ella no puede estar más contenta desde que a primeros de 2020 se convirtiese en madre primeriza de la pequeña Lola , pero los problemas surgidos posteriormente en la maternidad y por culpa del coronavirus no le han permitido disfrutar todo lo que quisiera de estos meses, tal y como ella ha contado.

