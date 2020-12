Toñi Moreno pasa por un momento de crisis económica: "Hay que apretarse el cinturón"

Este año ha sido todoterreno para Toñi Moreno, quién además de ser madre primeriza ha participado en varios programas de Mediaset. Ahora, con la nueva temporada de la parrilla televisiva, la presentadora ha visto caer sus ingresos económicos.

Durante los dos meses antes de dar a luz, la periodista estaba al frente de cuatro programas diferentes: Mujeres y Hombres y Viceversa en Cuatro, programa que ahora presenta Jesús Vázquez; Un año de tu vida y Gente Maravillosa en Canal Sur; y, por último, Aquellos maravillosos años en Telemadrid, el único que todavía sigue presentando.

Su futuro, desde esa despedida en Mhyv, se centró en un proyecto de Telemadrid llamado La Báscula, que finalmente no llegó a despegar. Ahora está disfrutando de su recién estrenada maternidad, una experiencia de la que ha declarado que: “el embarazo fue más duro de lo que pensaba y el postparto también lo está siendo”.

En una entrevista sobre su nuevo libro Madre después de los 40, ha dado estas declaraciones. Y donde también ha confesado, en relación con su ámbito laboral, que “estoy para lo que necesiten”, en referencia a Mediaset.

A pesar de no figurar en ninguno de los canales, siempre se sentirá agradecida hacia Paolo Vasile, por apostar por ella: “ahora ha decidido que me toca banquillo; y yo lo que tengo que hacer es entrenar mucho para cuando me necesite”. explicaba la presentadora.

En la misma entrevista ha dejado claro tener la cabeza fría y saber cual es su situación: “la realidad de este mundo de la tele es que hoy estás y mañana no. Te tienes que adaptar a lo que hay (…) En mi casa nunca ha habido dinero ni un sueldo fijo porque mi padre trabajaba en el campo. Yo sé vivir con mucho y con nada. Eso sí, cuando me van bien las cosas soy un poco derrochadora. Aun así, yo no me puedo quejar” explicaba seriamente. Por lo que se ve la catalana no pierde esperanzas y se mantiene positiva a los reveses de la vida.

