Toñi Moreno comparte un momento de su paseo con su bebé Lola y enternece a Instagram

Lo ha hecho con una tierna felicitación, para la que ha elegido una foto de sus manitas entrelazándose, que ya ha logrado acumular más de 76.000 likes y casi 3.000 comentarios que, en su mayoría, han alabado la dedicatoria de la periodista a su primera hija. “ Me has enseñado que el amor es lo único, que la felicidad está en despertarme cada mañana y verte en mi cama desparramada… y que el tiempo ahora no es oro, es vida “, ha comenzado este maternal alegato en el que ha acabado agradeciéndole que la haya elegido como su mamá.

“Hoy me encontré con una frase que me gustó: ‘Un viaje muy largo se inicia con un solo paso’. Vamos a ello “, ha sido la frase que ha elegido para postear este bonito momento madre hija que, además, ha acompañado de los hashtags “feliz día”, “amor del bueno” y “vamos caminando”.

You May Also Like