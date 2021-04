Toñi Moreno cambia de imagen con un sutil retoque estético en el rostro

Toñi Moreno ha demostrado ser una persona fuerte, que lucha contra todas las adversidades. Después de contar uno de los peores episodios de su vida, la presentadora tenía claro una cosa: “Es necesario tocar fondo y no pasa nada, ¿eh?”.

Ahora se encuentra mucho mejor, aunque su vida profesional se vea algo incierta después del final de la temporada del programa que dirige en Canal Sur, Un año de tu vida.

Pero su vida personal va viento en popa gracias a su reciente maternidad, su constancia con una rutina deportiva y la positividad que la caracteriza. Después de hacerse una intervención ocular, ahora la presentadora se ha lanzado a los retoques estéticos.

Toñi Moreno apunto de realizarse su retoque. TOÑI MORENO / INSTAGRAM

Ha sido a través de sus stories de Instagram donde ha contado su aventura con la intervención estética. Con algo de miedo y con crema anestésica, Toñi se ha hecho, a través de micropinchazos muy sutiles, puntos de luz con ácido hialurónico para levantar el pómulo y rellenar el surco.

Entre risas la presentadora cuenta el por qué de la anestesia: “Mis doctoras se ríen de mí porque yo siempre pido mucha crema anestésica porque me da mucho miedo el dolor. A mí lo único que me preocupa cuando me voy a hacer algo es si me va a doler“.