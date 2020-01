Toñi Moreno apuesta por una habitación de inspiración flamenca para recibir a Lola

Toñi Moreno ha colgado en Instagram un vídeo del proceso decorativo del cuarto de la pequeña Lola y su particular selección para el papel de las paredes no ha dejado indiferente a nadie. Sobre un fondo pálido de lunares, ha levantado la portada de la feria de su municipio natal, Sanlúcar de Barrameda , dando un toque flamenco muy especial al cuarto de la pequeña.

Para Toñi Moreno estas van a ser sus últimas navidades sin tener a Lola a su lado . Poco más de un mes falta para que la presentadora vea, por fin, la cara de la bebé que espera con tantísima ilusión, pues, tal y como ha reconocido en más de una ocasión, “es una niña muy deseada”. Así, esta mamá primeriza no ha dado puntada sin hilo y ya tiene, prácticamente, todo listo para la llegada de la pequeña, incluida la habitación . Eso sí, no es un cuarto cualquiera, sino uno de inspiración flamenca que, desde luego, no deja lugar a dudas del origen de la presentadora y, también, del de su futura hija.

