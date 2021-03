Toni Kroos recuerda cuando se le llegó a tachar de nazi por criticar a Özil por renunciar a la selección alemana

“Después del Mundial 2018, dije que no me gustaron las formas con las que Mesut Özil renunció a la selección [alemana] y, entonces, fui directamente un nazi para bastantes personas”, explicó Toni Kroos. “Rubio, ojos azules, todo encajaba para mucha gente. Me las arreglé para superarlo”, explicó el jugador.

