Toni Acosta reflexiona sobre las vacaciones durante el confinamiento: “Propongo intercambios familiares”

“ ¿Vacaciones en familia? Pues no estoy tan segura, porque si te has pasado 80 días con ella… Yo propongo una cosa, ¿por qué no hacemos intercambios familiares? Como un Erasmus”, comentó y se dirigió a su compañera, Silvia Abril, para hacerlo. “A Andreu [Buenafuente] lo vamos gestionando…”.

“¿Qué se puede hacer y qué no? ¿Depende de la fase? […] Fernando Simón , te lo pido por favor, tienes que hacer una comparecencia de vacaciones versus fases “, pidió al epidemiólogo. “Fernando, tú no te puedes ir de vacaciones. O sea, yo necesito tu comparecencia”.

You May Also Like