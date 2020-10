Tomará Demi Lovato medidas legales en contra de Max Ehrich | EFE

Al parecer las cosas entre la cantante Demi Lovato y su ex pareja Max Ehrich están llegando a cosas muy duras, pues la cantante tomara medidas legales en contra de el, ya que las cosas se están saliendo bastante de control.

Demi Lovato y Max Ehrich eran una de las parejas más queridas del espectáculo e incluso ya habían dado un paso para llegar al altar, sin embargo, todo cambio drásticamente y de la nada.

Aunque se pensaba que su rompimiento seria de lo más pacífico, pero lamentablemente las cosas no han sido así y la cantante ya no sabe qué hacer ante la insistencia de Max Ehrich por contactarla.

Ahora Demi Lovato no está pasando para nada por un buen momento a causa de la ruptura con su ex, Max Ehrich, quien no la ha dejado de buscar con la esperanza de que puedan retomar la relación, algo que por supuesto ella no quiere.

Es por ello que indican que ha sido tanta su insistencia que según ciertos reportes, la cantante ya buscó asesoría legal para intentar poner un freno a su ex pareja.

Ella está teniendo todo tipo de problemas con Max porque no la deja en paz. Ha estado intentando ponerse en contacto con su familia y amigos y todos lo han bloqueado. Ahora (Demi Lovato) está en contacto con abogados para saber qué hacer”, dijo una fuente.

Cabe mencionar que hace un par de semanas, una persona muy cercana a la pareja reveló que Demi ya dio vuelta a la página e incluso ya cerro el libro, así que por el momento no le interesa tener ningún tipo de contacto con Ehrich.

Demi no quiere tener contacto con Max en este momento. Está completamente avergonzada por la forma en que él ha estado actuando y exponiendo su relación en las redes sociales. No quiere tener nada que ver con él”, dijo el informante.

Esta persona piensa que Max está en negación y aún no puede creer ni aceptar que su relación con la también actriz ya ha terminado.

Por otra parte, Demi ha usado sus redes sociales pero con otro fin muy distinto, ya que ha compartido a sus seguidores cómo acepta y ama su cuerpo y está consciente que con el paso del tiempo sufrirá varios cambios.

De hecho hace un par de días la intérprete de “Sorry not sorry” expreso el gran amor que ahora siente por sus encantos delanteros.

Dato curioso: nunca tuve s3nos hasta que comencé a comer lo que quería. Toda mi vida odié mis pequeñas boobiess y luego, cuando finalmente dejé de lado mis problemas de alimentación, ¡TENGO LAS BOOBS QUE QUERÍA!”.

Cabe mencionar que los seguidores de Demi Lovato se encontraban preocupados después de la ruptura con su prometido debido a que en el pasado había tenido algunos problemas de salud, debido al consumo de sustancias ilícitas que afectaban drásticamente su salud, además de sufrir también de depresión y sigue trabajando ante ello.

Es así como desde entonces sus millones de seguidores han estado atentos a la cantante y le ha estado dando ánimos, sobre todo por que muchos querían verla felizmente casada luego de varios fracasos en el amor.

Demetria Devonne Lovato fue conocida por primera vez al aparecer en la serie de televisión infantil “Barney & Friends” cuando era niña y recibió su papel de gran avance como Mitchie Torres en la película de Disney Channel “Camp Rock” en el 2008 y su secuela “Camp Rock 2: The Final Jam” en el 2010 y más tarde, protagonizó el personaje principal de “Sonny with a Chance”.

Se ha convertido en defensora de la comunidad LGBT y en el 2014, se convirtió en la cara de la Campaña de Igualdad de Matrimonios de los estadounidenses de la organización Human Rights Campaign y fue honrada con el GLAAD Vanguard Award por su activismo.

