Tomar mucha sal acaba afectando a la salud del microbioma intestinal

Su hipótesis era que incluso una modesta reducción en la ingesta de sal alteraría las concentraciones de SCFAs circulantes y reduciría la presión arterial. Los científicos examinaron una mezcla de negros, blancos, asiáticos, hombres y mujeres, de 30 a 75 años de edad, que tenían en común la hipertensión no tratada y se inscribieron en un estudio anterior en la Universidad Queen Mary de Londres. Como no se tomaron muestras de heces de los participantes del estudio, no pudieron observar más directamente la microbiota intestinal, por lo que en su lugar midieron los AGCC en circulación, el principal metabolito producido por la microbiota intestinal .

Especialmente en las mujeres con hipertensión no tratada, la reducción de la ingesta de sal a lo que se considera un nivel más saludable parece ser bueno tanto para su microbioma intestinal como para su presión arterial , según investigadores del Medical College of Georgia (Estados Unidos).

