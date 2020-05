Tomar café no previene ni cura el coronavirus

Finalmente, no parece cierto que Li Wenliang haya planteado esta hipótesis y que la CNN se haya hecho eco. Al consultar en la página web de la CNN, en sus redes sociales y en motores de búsqueda genéricos como Google, Yahoo o Bing no existe rastro de ninguna publicación que contenga la supuesta investigación del médico chino.

De hecho, otro estudio realizado en 2005 concluye que las metilxantinas no son efectivas para el tratamiento de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). La Organización Mundial de la salud (OMS) sostiene que todavía no existe ningún tratamiento contra la COVID-19 y que ningún alimento nos protege de ella , tampoco bebidas como el té o el vino o alimentos como el ajo, de los que también se ha dicho que son eficaces frente al coronavirus.

