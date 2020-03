Toman medidas para que Harvey Weinstein no atente contra su vida

No se pierda: Eleane sobre Yemil: ‘No voy a retirar la denuncia ni aunque me ofrezca 50K’

Según fuentes, Weinstein está muy nervioso , no duerme bien y no asimila su nueva vida, alejada del lujo y los excesos que disfrutó por muchos años.

Al salir del hospital, Weinstein será llevado a la cárcel Rikers Island, a donde son llevados reos de alto perfil y con problemas de salud. Allí los funcionarios del Departamento de Correccionales tienen ya elaborado un plan para evitar que el magnate no tenga el mismo fin de Epstein, quien no soportó la prisión y se suicidó en su celda de una prisión en Nueva York.

You May Also Like