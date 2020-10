Toman el sol Kim Kardashian y sus hermanas en trajes de baño

Aunque en algunas ocasiones la familia de Kim Kardashian se ha visto envuelta en algunas polémicas siempre logran salir adelante, esto logramos verlo en gran parte por el reality show “keeping up with the kardashians” en donde se mostraba parte de la vida cotidiana de la conocida princesa de los tabloides y su familia a lo largo de 19 temporadas, el programa inició el 14 de octubre de 2007.

